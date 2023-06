Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana refere que a operação, que se prolonga até 19 de junho, realiza-se no âmbito do planeamento anual efetuado pela Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol), organização criada para melhorar a segurança rodoviária e a aplicação da lei nas estradas.

A GNR sublinha que estas operações de âmbito europeu têm como principal finalidade a criação de um ambiente rodoviário mais seguro através de uma intervenção simultânea sobre as principais causas de acidentes e procurar influenciar positivamente os utilizadores, levando-os a adotarem condutas que privilegiem comportamentos mais seguros.

A corporação dá ainda conta que a condução sob efeito do álcool ou substâncias psicotrópicas é "um fator de risco que tem sido objeto de uma atenção crescente nas políticas de segurança rodoviária ao nível europeu".

No ano passado, a GNR detetou quase 29.500 condutores com uma taxa de álcool no sangue (TAS) superior ao permitido por lei e foram detidos 13.184.

