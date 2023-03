Em comunicado, a GNR esclareceu que a operação de fiscalização "RoadPol", realizada entre os dias 06 e 12 de março em todo o território continental, abrangeu 41.217 condutores e registou 754 contraordenações.

A utilização incorreta ou ausência do cinto de segurança correspondeu a 680 destas infrações, enquanto a falta ou o uso inadequado do cinto de segurança e/ou sistema de retenção de crianças representou 74 contraordenações no período de fiscalização dos militares dos Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito (UNT).

No lançamento da operação de fiscalização, a GNR explicou que o objetivo da iniciativa passava por melhorar a segurança rodoviária e o cumprimento das normas rodoviárias. Em 2022, segundo esta força de segurança, foram verificadas 20.292 infrações por falta ou uso incorreto de cintos de segurança e sistemas de retenção de crianças.

A operação decorreu no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol), organização que foi estabelecida pelas polícias de trânsito da Europa, com o objetivo de melhorar a segurança rodoviária e o cumprimento das normas rodoviárias. A GNR tornou-se membro da RoadPol no final de 2021.

