De acordo com a fonte, o homem, residente em Vila do Conde e com "problemas psiquiátricos", já "desapareceu outras vezes".

O desaparecimento foi comunicado à GNR de Vila do Conde por familiares.

Nas buscas estão envolvidos, além da GNR, 15 bombeiros, auxiliados por seis viaturas, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga.

PM // TDI

Lusa/fim