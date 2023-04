"No corrente ano, a GNR já sinalizou 13.024 situações passíveis de infração por falta de gestão de combustível, já elaborou 66 autos de contraordenação pela realização indevida de queimas e queimadas e já elaborou 935 autos de notícia por crime de incêndio florestal", disse José Luís Carneiro em Manteigas, no distrito da Guarda, na sessão pública de apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR 2023).

O titular da pasta da Administração Interna também adiantou que a GNR identificou este ano 258 arguidos "como presumíveis autores dos incêndios deste ano" e realizou 34 detenções de pessoas pela alegada prática de crimes de incêndios.

O ministro disse ainda que foram efetuadas 168 detenções pela GNR e pela Polícia Judiciária em 2022, relacionadas com ocorrências de incêndios florestais.

"O número de detenções foi do dobro em 2022 em relação a 2021", afirmou.

O DECIR 2023 integra, no período de maior empenhamento (01 de julho a 30 de setembro) 13.891 elementos, 3.084 equipas e 2.990 veículos, entre outros meios.

