Em comunicado, a GNR explica que a operação foi desenvolvida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Almada, na quarta-feira, na sequência de uma investigação por tráfico de droga que decorria há cerca de cinco meses.

As diligências policiais culminaram no cumprimento de seis mandados de busca domiciliários, que levaram à detenção de quatro homens e uma mulher por tráfico de droga e posse de armas proibidas, na localidade do Monte da Caparica, no concelho de Almada.

Além de mais de 17.000 doses de heroína e cerca de 2.947 de cocaína, a GNR apreendeu 14 doses de haxixe, nove doses de MDMA, 1.300 euros em numerário, três telemóveis, quatro balanças, um cofre, três munições, uma pistola e três armas brancas.

Além de mais de 17.000 doses de heroína e cerca de 2.947 de cocaína, a GNR apreendeu 14 doses de haxixe, nove doses de MDMA, 1.300 euros em numerário, três telemóveis, quatro balanças, um cofre, três munições, uma pistola e três armas brancas.

Os detidos, três dos quais com antecedentes criminais por tráfico de droga, furtos, roubos, posse de armas proibidas, violação e resistência e coação, serão presentes hoje no Tribunal Judicial de Almada, para aplicação das medidas de coação.

A GNR acrescenta que a operação contou com o reforço da Estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Setúbal, do Destacamentos de Intervenção (DI) de Setúbal e Lisboa, do Grupo de Intervenção e Operações Especiais (GIOE), Grupo de Intervenção e Ordem Pública (GIOP) e do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da Unidade de Intervenção (UI).

