Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana refere que, durante a operação, foram detidos 865 condutores por excesso de álcool e 402 por conduzirem sem habilitação legal, além das 84 detenções por tráfico de droga, 42 por posse ilegal de armas ou armas proibidas, 89 por furto e 11 por roubo.

Aquela força de segurança dá também conta de que, entre 15 de dezembro e 02 de janeiro, foram fiscalizados 152.639 condutores e detetadas 33.175 infrações, 8.083 das quais por excesso de velocidade, 998 por excesso de álcool, 1.097 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças, 814 por uso do telemóvel durante a condução, 2.910 por falta de inspeção periódica obrigatória e 1.022 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

A GNR indica que reforçou, durante a operação "Natal e Ano Novo 2023", as ações de patrulhamento, sensibilização e fiscalização com o objetivo de combater a criminalidade e diminuir a sinistralidade rodoviária durante as festividades.

Nos 19 dias da operação, os militares daquela força de segurança realizaram igualmente 796 ações de sensibilização no âmbito do comércio seguro, abrangendo 12.127 comerciantes, e 655 ações de sensibilização junto de idosos, tendo visitado 8.232.

No âmbito do controlo costeiro e fronteiras marítimas, a GNR fiscalizou 947 embarcações, controlou 109.975 passageiros do espaço Schengen e 2.065 passageiros controlados fora do espaço Schengen, detetou 549 contraordenações e apreendeu cerca de 323.686 euros em mercadoria.

A GNR registou ainda, entre 15 de dezembro e 02 de janeiro, 4.286 acidentes, dos quais resultaram 24 vítimas mortais, 97 feridos graves e 1 234 feridos ligeiros.

