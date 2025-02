Num comunicado, o Comando Territorial de Leiria da GNR disse que a operação, levada a cabo na quarta-feira, levou à detenção de dois homens de 27 e 30 anos e duas mulheres de 25 e 30 anos.

Os militares da GNR realizaram diligências que culminaram no cumprimento de sete buscas, duas domiciliárias e cinco em veículos, nas localidades de Turquel, em Alcobaça, Figueiros, em Cadaval, e Folhadela, em Vila Real.

A operação aconteceu no âmbito de uma investigação do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Caldas da Rainha, que decorre desde março de 2024, por furtos ocorridos, maioritariamente, no concelho de Caldas da Rainha.

Além da detenção de quatro suspeitos, a GNR apreendeu uma caçadeira, dez cartuchos calibre 12, 12 doses de canábis, três veículos automóveis, 18 malas e carteiras, 950 euros em numerário e uma arma de fogo furtada.

A polícia deu ainda cumprimento a um mandado pendente sobre um dos suspeitos, que fugiu da prisão em novembro de 2023, onde estava a cumprir pena por furto em residência e veículo, falsificação de documentos e condução sem habilitação legal.

Dois dos detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Peniche. Os outros dois detidos foram presentes no Tribunal Judicial de Leiria, para aplicação de medidas de coação.

