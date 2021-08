Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Portalegre da GNR explicou que o suspeito foi detido, na sexta-feira, pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da sede de distrito.

"No seguimento de uma denúncia por falta de limpeza de terrenos no concelho de Portalegre, os militares da Guarda deslocaram-se ao local" e "constataram que existiam diversas plantas de canábis num terreno adjacente a uma habitação", é indicado no comunicado.

O proprietário foi identificado e detido, no decorrer das diligências policiais, tendo sido efetuada uma busca à residência e respetivos anexos.

Além das 80 doses de liamba embalada e das 12 plantas de canábis sativa, a GNR apreendeu duas embalagens de fertilizante, duas lâmpadas de sódio HPS, um telemóvel, um computador portátil e uma câmara de videovigilância.

O homem foi constituído arguido e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Portalegre, acrescentou a força de segurança.

RRL // JH

Lusa/Fim