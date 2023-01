O comando territorial de Beja da GNR, em comunicados enviados à agência Lusa, indicou que as detenções foram efetuadas, na quinta-feira, por militares dos postos territoriais de Serpa e de Moura.

Segundo a GNR, no concelho de Serpa foram detidos cinco homens e quatro mulheres, com idades entre os 19 e os 47 anos, e apreendidos 500 quilos de azeitona e duas viaturas.

No concelho de Moura, de acordo com aquela força de segurança, foram detidos um homem e uma mulher, de 46 anos, e no "seguimento da ação, foi possível apurar" que os suspeitos transportavam num veículo 125 quilos de "azeitona furtada", que foram aprendidos, assim como a viatura.

A GNR apreendeu ainda aos suspeitos, no concelho de Moura, uma máquina manual para a apanha da azeitona no solo, conhecida como ouriço.

"No âmbito de uma ação de patrulhamento às explorações agrícolas, os militares da guarda detetaram os suspeitos no momento em que estavam a colher a azeitona sem autorização do proprietário, motivo que levou às suas detenções em flagrante", adiantou a GNR.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados aos tribunais judiciais de Serpa e de Moura, acrescentou a Guarda.

A GNR relembra que "a colheita ou apanha de azeitona, ainda que esteja caída no chão, sem o consentimento do proprietário do olival poderá configurar crime contra o património".

