Num comunicado, a GNR de Santarém explica que, na sequência "de uma denúncia a dar conta da existência de um local destinado à plantação e posterior preparação de canábis", os militares realizaram uma operação de investigação criminal, em colaboração com o Ministério Público, "que culminou no cumprimento de uma busca em armazém, em Alcanhões".

A busca resultou na apreensão de 115 quilos de canábis sativa seca e pronta a vender e consumir e 3.552 pés de canábis sativa em diferentes estados de maturação.

Além disso, foram apreendidos 526 arrancadores para lâmpadas de aquecimento, 392 lâmpadas de aquecimento, 213 disjuntores elétricos, 72 extratores de gases, 67 filtros de grandes dimensões, 71 ventoinhas, 29 ventiladores, sete controladores de estufa, três balanças de precisão e diverso material relacionado com a produção, secagem e embalamento de produto estupefaciente.

De acordo com o mesmo comunicado, esta operação contou com 46 militares do Comando Territorial de Santarém, nomeadamente do Destacamento Territorial de Santarém, do Destacamento de Intervenção (DI), do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e do Pelotão de Apoio e Serviços.

Contou ainda com o reforço da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS).

