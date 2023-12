Em comunicado, o Comando Territorial de Beja da GNR indicou que a apreensão de 9.982 quilos de azeitona, ou seja de quase 10 toneladas, foi feita, no sábado, em Montes Velhos, concelho de Aljustrel, numa operação que envolveu várias valências da Guarda.

Segundo a GNR, as ações de patrulhamento foram intensificadas para tentar localizar viaturas suspeitas, após denúncias de vários furtos de azeitona ocorridos em Alfundão, no concelho vizinho de Ferreira do Alentejo.

Numa dessas ações, adiantou, os militares detetaram um veículo que se encontrava a ser descarregado no centro de receção de azeitona em Montes Velhos, não tendo sido apresentada qualquer declaração que justificasse a proveniência do fruto.

A GNR salientou que, na sequência das diligências policiais, verificou que se encontravam no interior das instalações do mesmo centro 10 veículos, os quais possuíam no seu interior vários quilos de azeitona e cuja proveniência não foi provada.

Por esse motivo, referiu a Guarda, foram identificados 18 suspeitos de furto e apreendidos 6.150 quilos de azeitona.

Um homem, de 44 anos, foi também constituído arguido por suspeitas de recetação de azeitona, tendo ainda sido apreendidos 3.832 quilos deste fruto que se encontravam já no interior do centro e cuja proveniência não foi legalmente provada.

"No total da operação, foram apreendidos 9.982 quilos de azeitona", concluiu, adiantando que se encontravam no local 150 pessoas e 40 veículos.

Durante esta operação policial, os militares elaboraram ainda oito autos de contraordenação no âmbito do Código da Estrada.

No distrito de Beja, desde o início da Operação "Campo Seguro 2023", já foi possível recuperar mais de 27.000 quilos de azeitona, deter 79 pessoas e identificar 122 suspeitos em ocorrências relacionadas com o furto de azeitona.

