Em comunicado, aquela força militar explicou que a apreensão foi feita na sequência de uma ação de fiscalização rodoviária na Autoestrada 3 (A3) durante a fiscalização de uma viatura ligeira de mercadorias, tendo sido detido o condutor da viatura, um homem de 21 anos.

Segundo a GNR, no interior da viatura havia "diversas caixas contendo tabaco manufaturado, sem o pagamento dos impostos especiais incidentes e em violação das normas de selagem e estampilhagem estabelecidas pelo regime jurídico dos Impostos Especiais de Consumo (IEC)".

O valor do tabaco apreendido, refere o texto, "ascende aos 70 mil euros, sendo que a sua comercialização ilícita teria causado um prejuízo ao Estado em sede de Imposto sobre o Tabaco (IT) num valor de 54.000 euros".

Além do tabaco, foi ainda apreendido um bastão extensível, que se encontrava na posso do condutor.

O homem vai hoje ser presente no Tribunal Judicial de Santo Tirso, no distrito do Porto.

