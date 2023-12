Global Media Group quer rescindir com 150 a 200 trabalhadores para evitar "previsível falência"

O Global Media Group (GMG) vai negociar "com caráter de urgência" rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação para evitar "a mais do que previsível falência do grupo", anunciou hoje num comunicado interno.