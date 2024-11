A 'big band' norte-americana estreia-se na Covilhã (distrito de Castelo Branco) na mais recente digressão pelo país com o espetáculo "In the mood for christmas".

Quando se assinalam 80 anos da morte de Glenn Miller, o maestro Ray McVay dirige uma orquestra com cerca de vinte músicos e cantores que fazem recuar às sonoridades dos anos 30 do século XX.

Os bilhetes são postos à venda às 14:30 de quarta-feira a 15 euros, com descontos para maiores de 60 anos, menores de 30, ingressos familiares e para pessoas com incapacidade multiúso.

Ainda em dezembro o TMC acolhe mais três espetáculos de música e um de dança.

Dia 07 a Banda da Covilhã apresenta-se com o espetáculo "Concerto 100% português".

A Escola Profissional de Artes da Covilhã (EPABI) sobe ao palco em 12 de dezembro com o concerto "A lenda das três árvores".

A Escola de Dança Kayzer Ballet apresenta dia 14 o espetáculo para famílias "A Branca de Neve".

No dia 21 o Conservatório de Música da Covilhã fecha a programação de dezembro do TMC com o "Concerto de Natal".

AYR // JEF

Lusa/Fim