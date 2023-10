Giorgia Meloni critica juíza que anulou parte de decreto sobre os migrantes

A primeira-ministra de Itália atacou a autonomia judicial consagrada na Constituição, ao manifestar espanto por uma juíza de Catania ter anulado partes do decreto governamental sobre os migrantes, disseram membros do Conselho Superior da Magistratura (CSM), órgão autónomo do poder judicial.