Segundo o comunicado oficial, alguns destes cidadãos abandonaram o país voluntariamente e outros foram expulsos à força.

Em 2024, o número de estrangeiros expulsos do país ascende a 430, mais 126% do que no ano anterior, afirmou o Ministério do Interior da Geórgia.

Entre os expulsos encontram-se cidadãos do Irão, Argélia, Índia, Marrocos, Siri Lanka, Egito, Paquistão, Nigéria, Iraque, Turquia, Azerbaijão, Rússia e Turquemenistão.

A Geórgia vive uma crise política desde as eleições legislativas de outubro de 2024, que foram rejeitadas pela oposição do país.

Um mês após as eleições, as autoridades do país anunciaram a decisão de interromper temporariamente as negociações de adesão à União Europeia, o que motivou vários protestos que se prolongam há quase 40 dias.

