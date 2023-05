O território Geopark Naturtejo organiza, uma vez mais, o Festival da Paisagem, integrado na Semana Europeia de Geoparques, que decorre em 94 territórios da Europa reconhecidos pela UNESCO.

"Este ano, o Festival da Paisagem tem início em Penamacor, com as comemorações do Dia Internacional dos Museus", referiu, em comunicado hoje divulgado, o Geopark Naturtejo.

Na sexta-feira acontece mais uma conversa histórica sobre os "Tempos do Volfrâmio em Oleiros", no Auditório da Casa da Cultura de Oleiros, no distrito de Castelo Branco.

No primeiro fim de semana, os Geoparques UNESCO Naturtejo e Villuercas-Ibores-Jara fazem a ponte sobre a fronteira para o primeiro curso de formação para professores sobre Paleontologia Transfronteiriça para a Associação Portuguesa de Professores de Biologia e Geologia.

"O Parque Icnológico de Penha Garcia e o Geomonumento das Portas de Almourão serão uma vez mais escolas na natureza para formação de professores. No domingo, é dia de percorrer a pé Montes de Cereja, numa paisagem pintalgada do delicioso fruto em Montes da Senhora", explicou o Geopark Naturtejo.

As cores da natureza tornam-se ainda mais exuberantes ao abrir da semana no V BiodivSummit a decorrer no Centro Ciência Viva da Floresta de Proença-a-Nova.

O fim de semana de dia 27 é recheado de doces sabores no Festival da Cereja e do Limão de Montes da Senhora, no concelho de Proença-a-Nova.

Na mesma altura decorrem abordagens gastronómicas nas paisagens históricas de Monsanto e de Idanha-a-Velha pelo chef João Rodrigues.

Fora de portas, os Geoparques UNESCO portugueses organizam o seu encontro anual entre os dias 29 a 31, em Manteigas, "evento que culmina a edição deste ano do Festival da Paisagem".

O Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, que integra a rede mundial da UNESCO, inclui os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão.

