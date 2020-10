Os generais "Dino" - antigo chefe das Comunicações do ex- Presidente angolano, José Eduardo dos Santos - e "Kopelipa", ex-ministro de Estado e chefe da Casa Militar (atual Casa de Segurança do Presidente), também na altura de José Eduardo dos Santos, terão beneficiado de contratos celebrados entre o Estado e a empresa China International Found (CIF), no âmbito do extinto Gabinete de Reconstrução Nacional, detalha o jornal, citando fonte da PGR angolana.

Segundo a mesma fonte, os generais vão ser ouvidos na condição de arguidos para lhes serem aplicadas as respetivas medidas de coação mas não podem ser presos preventivamente antes do despacho de pronúncia, na fase de instrução contraditória, pois "gozam de imunidades".