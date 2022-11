Um representante da Gazprom, citado pela agência de notícias russa TASS, disse que os fornecimentos são realizados "de acordo com os pedidos confirmados".

Em maio, a Ucrânia interrompeu o fluxo de gás através da estação de Sojranivka, localizada na região de Lugansk, no leste do país, controlada por tropas russas.

Deste modo, a circulação do combustível foi reduzido e passa apenas pelo ponto de medição de Sudzha, mais ao norte do país e sob controle ucraniano.

Segundo a Gazprom, nos primeiros 10 meses do ano foram exportados 91,2 bilhões de metros cúbicos de gás, menos 67,6 bilhões de metros cúbicos do que no período homólogo de 2021.

A empresa russa sublinha que "a redução do consumo de gás na União Europeia (UE) foi um fator fundamental para a redução da procura geral".

"Durante os primeiros 10 meses do ano, de acordo com os primeiros cálculos e dados operacionais disponíveis, a procura mundial caiu mais de 40.000 milhões de metros cúbicos. 85% desta redução, cerca de 36.000 milhões de metros cúbicos, corresponde aos 27 países da UE, " sustentou.

