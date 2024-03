De acordo com a MOT -- Memories of Tomorrow, produtora do festival da praia do Relógio, o 'rapper' brasileiro encerra o alinhamento do cartaz, juntando-se a nomes como MC Livinho, Kevinho, Turma do Pagode, Ara Ketu, Maninho e Fafá de Belém.

Citado em nota de imprensa enviada à agência Lusa, Tiago Castelo Branco, diretor executivo da MOT, assinalou o desejo de que o BR Fest seja "a casa da música e da cultura brasileira no próximo verão".

"Um lugar onde vários estilos de música para pessoas de todas as idades e origens terão lugar, do funk ao pagode e do pop ao samba, o que conta é que o povo dance. Além disso, este ano, reforçaremos a componente cultural do evento e queremos que este seja uma verdadeira imersão, onde os nossos visitantes poderão encontrar o seu Brasil, com água de coco, acarajé ou pastel e caldo de cana", ilustrou o diretor do evento.

O BR Fest decorre no fim de semana seguinte ao festival de música eletrónica RFM SOMNII, que também se realiza na praia do Relógio, na Figueira da Foz.

Com uma carreira de 32 anos, iniciada em 1992 com o tema de estreia "Tô Feliz (Matei o Presidente)" - na qual o rapper 'assassinava' Fernando Collor de Melo, o 32.º presidente do Brasil -- Gabriel O Pensador é um dos nomes grandes do rap cantado em língua portuguesa, tendo influenciado numerosos artistas nacionais a mudarem para o português a sua expressão original em inglês.

Aos 50 anos, cumpridos no dia 04, o músico brasileiro leva oito álbuns de originais editados (o último dos quais, "Antídoto Pra Todo Tipo de Veneno", foi lançado em setembro de 2023, o primeiro trabalho em mais de 10 anos) e mais de 40 'singles', com colaborações com vários artistas como Lulu Santos, Barão Vermelho, Titãs, Legião Urbana ou Adriana Calcanhoto.

Os seus temas mais conhecidos incluem sucessos como "2345meia78", "Festa da Música", "Cachimbo da Paz", "Lôraburra", "Até quando?", "Retrato de Um Playboy", "Tás a Ver?" ou "Racismo É Burrice".

Em "Surfista Solitário", de 2013, uma colaboração com Jorge Bem Jor, Gabriel O Pensador versa sobre um desporto do qual é praticante habitual. Já no tema dos portugueses D.A.M.A. (Não Faço Questão, de 2015) dá a sua voz e a presença a um vídeo filmado a pedalar pela cidade do Porto.

O cartaz do BR Fest inclui, no primeiro dia, 13 de julho, Gabriel O Pensador, Ara Ketu, MC Livinho e a Banda H1. No segundo dia, sobem ao palco Kevinho, Maninho, Turma do Pagode e Fafá de Belém, a cantora brasileira que celebra quase 50 anos de carreira musical.

Os passes gerais e passes vip para o evento estão disponíveis, desde 75 euros, em brfest.pt na Ticketline e na rede Blueticket, além dos locais habituais, tendo os bilhetes diários valores a partir de 40 euros.

O diretor executivo da MOT disse ainda que, no final da primeira edição, em 2023, a produtora não teve dúvidas de que o BR Fest era um projeto vencedor e que teria continuidade.

"Este evento foi planeado ouvindo as opiniões da comunidade e dos que com a gente estiveram em 2023, envolvendo algumas personalidades brasileiras e desenhando algo que fosse a exaltação do espírito cultural do país irmão. Mais do que um festival de música, o BR Fest pretende afirmar-se como uma ovação a toda uma cultura que cada vez mais se enraíza no nosso país", observou Tiago Castelo Branco.

JLS // SSS

Lusa/Fim