Depois de pouco mais de meia hora de caminhada desde o jardim do Príncipe Real até ao Centro Europeu Jean Monnet, onde está sediado o gabinete, alguns ativistas - das várias dezenas de pessoas que participaram na iniciativa - arremessaram balões com tinta vermelha e preta, além de latas de fumo verde, alusivas às cores da bandeira da Palestina.

O acesso ao edifício estava já barrado com grades de proteção, além de um contingente policial com mais de duas dezenas de agentes da PSP ao longo do perímetro.

Perante o arremesso da tinta, que salpicou alguns dos agentes, vários elementos da equipa de intervenção rápida chegaram a colocar os capacetes para um eventual agravamento da situação, mas até ao momento não houve qualquer ação das autoridades.

Equipados com bandeiras da Palestina e diversas tarjas alusivas ao combate ao uso dos combustíveis fósseis, os ativistas entoaram durante cerca de 30 minutos diversos cânticos, como "Viva a luta do povo palestino, Israel é um estado assassino", "Free Palestine" e "União Europeia, you can't hide".

