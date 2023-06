Um decreto do Conselho de Ministros tornado público nas últimas horas refere a "convocação do colégio eleitoral para a eleição do Presidente da República, dos Deputados à Assembleia Nacional e dos Membros dos Conselhos Departamentais e Municipais (...) no sábado, 26 de agosto de 2023".

O chefe de Estado, Ali Bongo Ondimba, 64 anos, eleito em 2009 após a morte do pai, Omar Bongo Ondimba, que governou o país durante mais de 40 anos, ainda não anunciou se vai ser ou não candidato.

Entretanto, o Partido Democrático Gabonês (PDG), que domina o parlamento, considera-o "candidato natural" sendo que Bongo tem estado a percorrer intensamente o país há vários meses, deixando pouca margem para dúvidas.

A oposição, apresenta-se de forma muito dispersa, com cerca de 15 personalidades que já anunciaram a intenção de se candidatarem.

