G20 deve estabelecer as suas condições para reconhecer o regime Talibã

O G20, que reúne 20 dos países mais poderosos do mundo, deve "estabelecer condições" para o reconhecimento do regime talibã, nomeadamente "igualdade de género" no Afeganistão e a continuação das evacuações humanitárias, afirmou hoje o Presidente francês Emmanuel Macron.