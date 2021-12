"A nossa intenção é que o museu possa oferecer, antes de ter o projeto acabado, alguma oferta museológica. Tencionamos que nos próximo seis meses já haja alguma coisa, mas apontamos que o Museu da Académica esteja concluído no final do próximo ano civil", revelou o presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, João Assunção.

A Câmara Municipal de Coimbra, a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra (DG/AAC) e a Associação Académica de Coimbra -- Organismo Autónomo de Futebol (AAC-OAF) anunciaram durante a manhã, junto ao Arco de Almedina, a intenção de instalar o futuro Museu da Académica na Galeria Almedina do Museu Municipal de Coimbra (Edifício Chiado).

De acordo com o presidente da DG/AAC, pretende-se "um museu moderno, inovador e que espelhe, não só a vertente desportiva, mas cruzada com a vertente política e cultural da Associação Académica de Coimbra".

"A nossa intenção é que este museu não seja um reservatório, mas um espaço interativo e que dignifique a história completa da Associação Académica de Coimbra e que com isso dê uma experiência completa da cultura, do desporto e da irreverência política da Associação Académica nos seus 134 anos de história", acrescentou.

Durante a apresentação do Museu da Académica, o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, sublinhou "o longo trajeto de procura" de um espaço para instalar o Museu da Académica, que culminou na escolha da Galeria Almedina do Museu Municipal de Coimbra.

"As bases deste projeto são lançadas neste espaço magnífico, numa das zonas mais nobres da cidade, no trajeto central do turismo de Coimbra. Virá dar mais vida, cor, cultura e riqueza a este espaço magnífico da Galeria Almedina, com grande dignidade e visibilidade de exposição e interação com os munícipes e também turistas nacionais e estrangeiros", sustentou.

De acordo com o autarca, neste espaço será colocada uma parte muito significativa da história contemporânea do século XX e XXI de duas instituições (Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra e Associação Académica de Coimbra -- Organismo Autónomo de Futebol), que representam a imagem do estudante e da cidade de Coimbra.

"É o pontapé de saída, diria que marcamos um golo à campeão, à Académica, aqui neste espaço, ao lançarmos o nosso Museu da Académica", considerou.

Já o presidente da Associação Académica de Coimbra -- Organismo Autónomo de Futebol, Pedro Roxo, agradeceu ao presidente da Câmara de Coimbra "a celeridade com que acedeu ao desígnio antigo da Associação Académica, de ter um Museu que transmitisse a história da Académica e do desporto particularmente".

"A Câmara ter cedido um espaço nobre, numa zona nobre da cidade, de uma forma tão célere, faz-nos acreditar que as forças vivas da cidade se unirão à volta da Académica e que a própria Câmara estará connosco. Pretendemos que a Académica seja uma só e isso será refletido neste espaço", concluiu.

A organização do futuro Museu da Académica estará a cargo da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra e da Associação Académica de Coimbra -- Organismo Autónomo de Futebol.

