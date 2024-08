C. Verlyn Brock, o médico-legista do condado de Colquitt, na Georgia, disse na segunda-feira que as rajadas de vento do Debby, na ordem dos 120 quilómetros por hora, provocaram a queda de uma árvore numa casa, na cidade de Moultrie, matando um jovem de 19 anos, avançou o jornal The Atlanta Journal-Constitution.

Um rapaz de 13 anos morreu na manhã de segunda-feira depois de uma árvore ter caído numa caravana localizada a sudoeste de Gainesville, na Florida, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Levy.

Também na manhã de segunda-feira, o motorista de um veículo de pesados de mercadorias morreu numa autoestrada na zona de Tampa, depois de perder o controlo do atrelado, que provocou a queda do veículo.

A leste de Steinhatchee, uma pequena comunidade no norte da Florida, perto do local onde o Debby chegou a terra, uma mulher de 38 anos e um jovem de 12 anos morreram no domingo à noite, quando o automóvel em que seguiam embateu no separador central e depois capotou fora da estrada.

Um jovem de 14 anos que seguia como passageiro foi hospitalizado com ferimentos graves, de acordo com a polícia rodoviária da Florida.

Cerca de 500 pessoas foram resgatadas de casas inundadas em Sarasota, na Florida, uma cidade costeira popular como destino turístico, disse a polícia local, na segunda-feira, nas redes sociais.

"Essencialmente, tivemos o dobro da quantidade de chuva prevista", disse o chefe dos bombeiros do condado de Sarasota, David Rathbun.

A norte de Sarasota, as autoridades do condado de Manatee disseram num comunicado que 186 pessoas foram resgatadas das cheias.

"Estamos perante um evento climático sem precedentes", disse a diretora de segurança pública de Manatee, Jodie Fiske.

A Casa Branca disse na segunda-feira que o Presidente norte-americano, Joe Biden, aprovou um pedido do governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, para declarar o estado de emergência, após já ter aprovado um pedido semelhante da Florida.

Em comunicado, a Presidência disse que pessoal do Departamento de Defesa, do Departamento de Segurança Interna, do Corpo de Engenheiros do Exército e da Guarda Costeira estão a deslocar-se para a região e estão preparados para apoiar os esforços de recuperação.

O governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, declarou o estado de emergência na segunda-feira.

As autoridades de gestão de emergências da Carolina do Norte disseram esperar inundações e cortes de energia a partir de hoje e durante o resto da semana.

O governador da Florida, Ron DeSantis, já tinha declarado o estado de emergência para 61 dos 67 condados da Florida, com a Guarda Nacional a destacar três membros.

O governador da Georgia, Brian Kemp, também declarou o estado de emergência.

Debby é a quarta tempestade tropical a formar-se na bacia do Atlântico na presente temporada, que começou a 01 de junho.

Até agora já se formaram Alberto, Beryl e Chris, o segundo dos quais se tornou um furacão de categoria 5, a mais alta na escala de intensidade Saffir-Simpson.

