Furacão Beryl chega às Ilhas do Barlavento como furacão perigoso de categoria 4

A tempestade tropical Beryl, o primeiro furacão da bacia atlântica, aumentou de categoria a caminho do arquipélago do Barlavento, ilhas do sudeste das Pequenas Antilhas, onde deverá chegar na segunda-feira com ventos perigosos, anunciaram os serviços de meteorologia norte-americanos.