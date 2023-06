Segundo as previsões do Serviço de Monitorização da Atmosfera Copernicus (CAMS), a nuvem deverá "dissipar completamente" sobre o território continental nas próximas 24 horas, mantendo-se ainda sobre os arquipélagos dos Açores e da Madeira até pelo 01 de julho, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Durante os dias seguintes as condições atmosféricas deverão ser favoráveis para a dissipação da nuvem sobre todo o território nacional", diz no seu site.

O instituto explica que a nuvem de fumo, que durante terça-feira cobriu a totalidade do território continental, encontra-se em fase de dissipação, afetando neste momento Espanha, Grã-Bretanha, França, Bélgica e os Países Baixos.

A nuvem de fumo, por outro lado, intensificou-se sobre a região dos Açores e da Madeira, tal como previsto e comunicado na terça-feira pelo IPMA, baseando nas previsões do serviço CAMS (programa Copernicus) que apontavam para uma intensificação, especialmente na região sul de Portugal Continental, e na região dos Açores de hoje.

Nessa informação, o IPMA destacou que a nuvem de fumo se tem mantido em altitude (acima dos 1000 m).

No mesmo dia, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitiu um esclarecimento sobre os níveis de partículas em Portugal continental e nos Açores, informando na terça-feira que não evidenciavam ainda a influência, na superfície, da nuvem de fumo dos fogos no Canadá.

Segundo a APA, os níveis de partículas medidos face às classes de índice de qualidade do ar mantinham-se nos níveis 'Bom' e 'Muito Bom' em Portugal continental e Açores.

