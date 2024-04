O Comité Nacional Antiterrorista (NAK) anunciou no domingo a detenção de três pessoas que previam "cometer uma série de crimes terroristas", dez dias após o atentado do Crocus City Hall, que provocou pelo menos 144 mortos.

Os serviços de segurança russos, que se referiram a quatro detenções no domingo, precisaram hoje que os cidadãos estrangeiros "preparavam um ato terrorista em locais públicos em Kaspiisk", uma cidade situada perto da capital do Daguestão, a instável república russa do Cáucaso, de maioria muçulmana.

Os suspeitos foram intercetados na posse de um engenho explosivo artesanal e de armas automáticas, segundo o FSB.

O FSB também afirmou que as pessoas detidas estão "diretamente implicadas no financiamento e no fornecimento de meios terroristas aos autores do ato terrorista cometido em 22 de março de 2024" no Crocus City Hall.

O ataque foi reivindicado pela organização 'jihadista' Estado Islâmico (EI), mas as autoridades russas continuam a referir-se a uma pista ucraniana, rejeitada por Kiev.

Após o ataque terrorista já foram detidas 12 pessoas, incluindo os quatro presumíveis assaltantes oriundos do Tajiquistão, uma ex-república soviética da Ásia central onde o EI permanece ativo.

Hoje, um décimo suspeito foi colocado em prisão preventiva até 22 de maio, indicou o serviço de imprensa dos tribunais de Moscovo.

Identificado como Iakubdjoni Iussoufzody, e também proveniente do Tajiquistão, segundo os 'media' russos, é acusado de "terrorismo" e de "transferir dinheiro para um cúmplice" alguns dias antes do ataque para "assegurar o alojamento dos terroristas".

Na noite de sexta-feira o FSB também anunciou a prisão de três "pessoas vindas de um país da Ásia central", que preparavam um atentado à bomba no sudoeste da Rússia.

