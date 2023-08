Cerca de 766 operacionais, apoiados por 254 veículos e um meio aéreo, estavam hoje cerca das 08:45 a combater o incêndio, informou a fonte, precisando que foram pedidos a Espanha reforços de meios aéreos para combater a frente de incêndio.

Entretanto, três pelotões de militares estão em operações de vigilância nos locais onde o incêndio já foi dominado.

O vento e as características do terreno estão a condicionar o combate ao incêndio que deflagrou pelas 15:00 de sexta-feira numa zona de floresta próximo da aldeia de Carrascal, Santo André das Tojeiras, no concelho de Castelo Branco, e que está também a lavrar no concelho de Proença-a-Nova, no mesmo distrito.

MC (DMC/CCC) // JMR

Lusa/Fim