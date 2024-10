Frelimo preocupada com manifestações e aberta ao diálogo com Mondlane

A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, partido no poder) apontou hoje "preocupação" com as manifestações promovidas por apoiantes do candidato presidencial Venâncio Mondlane, que não reconhece os resultados eleitorais, admitindo a possibilidade de "diálogo" entre as partes.