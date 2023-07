"Anunciamos que as eleições internas do partido Frelimo vão decorrer entre os dias 15 e 17 de julho corrente. Nestas eleições, serão escolhidos os candidatos a cabeças-de-lista e a membros das assembleias municipais às sextas eleições autárquicas em todas as 65 autarquias do país", disse Ludmila Magune, porta-voz da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), em conferência de imprensa.

Magune avançou que vão concorrer a cabeças-de-lista -- para serem candidatos a autarca -- cerca de 200 militantes do partido e mais outras centenas a candidato a membros das assembleias municipais.

Os candidatos nas eleições internas que vão decorrer no próximo fim de semana foram homologados pela Comissão Política da Frelimo, acrescentou.

"As eleições autárquicas são um importante marco no desenvolvimento do nosso país, pois permitem que as comunidades locais participem ativamente na tomada de decisões que afetam as suas vidas", enfatizou Ludmila Magune.

Magune assinalou que as eleições internas vão decorrer num ambiente de transparência para que os militantes eleitos tenham legitimidade na representação do partido, no escrutínio de 11 de outubro.

Por outro lado, os candidatos refletem a aposta no princípio de inclusão, tendo sido assegurada a participação de jovens e mulheres nas eleições internas, prosseguiu.

Cerca de 10 milhões de moçambicanos vão escolher 65 novos autarcas em 11 de outubro próximo, incluindo em 12 novas autarquias, que se juntam a 53 já existentes.

Nas eleições autárquicas de 2018, a Frelimo venceu em 44 das 53 autarquias e a oposição em apenas nove.

