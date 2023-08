"Cada um vai explicar o que é que leva na manga para desenvolver o município, o que leva na manga para melhorar a qualidade de vida dos munícipes e isso não se compadece com violência", disse Verónica Macamo, mandatária da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) para estas eleições.

Macamo falava após a entrega formal da candidatura da força política no poder às autárquicas de 11 de outubro, realizada esta manhã junto da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

A campanha eleitoral e as fases subsequentes devem decorrer num ambiente de tolerância e festa, prosseguiu.

"Nós vamos mobilizar os nossos membros para que seja uma missão cumprida com zelo" e "no respeito pelos princípios democráticos e de tolerância", enfatizou Verónica Macamo, que é também ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação do atual Governo.

Macamo defendeu que os moçambicanos devem continuar a mostrar ao mundo que dão valor à paz, depois do encerramento pacífico, em 15 de junho, da última base militar do braço armado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição.

"Tivemos uma oportunidade soberana de mostrar ao mundo que não queremos agressão, seja ela verbal, seja de outra índole, queremos que haja festa", enfatizou a mandatária da Frelimo.

As datas da campanha para as eleições autárquicas de 11 de outubro ainda não foram anunciadas pelas autoridades competentes, mas a "caça ao voto" normalmente dura 15 dias e termina dois dias antes da votação.

Mais de 8,7 milhões de eleitores moçambicanos estão inscritos para votar nas sextas eleições autárquicas, abaixo da projeção inicial, de 9,8 milhões de votantes, segundo dados da CNE.

Os eleitores moçambicanos vão escolher 65 novos autarcas em 11 de outubro próximo, incluindo em 12 novas autarquias, que se juntam a 53 já existentes.

Nas eleições autárquicas de 2018, a Frelimo venceu em 44 das 53 autarquias e a oposição em apenas nove, casos da Renamo, com oito, e do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro partido, com uma.

PMA // JH

Lusa/Fim