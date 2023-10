De acordo com os dados apresentados pela Comissão Distrital de Eleições (CDE) da Matola, estavam inscritos para as eleições autárquicas de quarta-feira naquela cidade 646.137 eleitores, tendo sido registada uma taxa de abstenção de 34,8%.

O edital do apuramento intermédio distrital refere que a lista da Frelimo venceu na Matola com 207.269 votos (57,23%), seguida das listas da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), com 130.963 votos (36,08%) e do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), com 13.204 votos (3,65%).

A Renamo, maior partido da oposição em Moçambique, já tinha proclamado a vitória na Matola, nestas eleições, recorrendo às contagens paralelas que está a realizar, com as atas e os editais de cada mesa de voto, denunciando tentativas de fraude.

Em Nampula, considerada a capital do norte de Moçambique, liderada pela Renamo, o edital de apuramento distrital apresentado hoje pela CDE local refere a vitória da lista da Frelimo, com 82.258 votos (51,7%). A lista da Renamo, segundo o apuramento intermédio distrital, ficou com 65.965 votos (41,5%) e a do MDM 6.737 (4,25%).

O principal partido de oposição em Moçambique tem estado a denunciar alegadas fraudes nas autárquicas, cujos resultados intermédios foram anunciados, todos dando vitória à Frelimo, acusando a polícia de estar a ser instrumentalizada pelo partido no poder.

"Responsabilizamos ao senhor Bernardino Rafael [comandante da polícia moçambicana] e ao partido no poder por todas as consequências que surgirem da fúria dos moçambicanos em protesto deste linchamento e assassínio da democracia", disse o presidente da Renamo, Ossufo Momade, numa conferência de imprensa na quinta-feira.

As sextas eleições autárquicas em Moçambique decorreram em 65 municípios do país na quarta-feira.

Pouco mais de 4,8 milhões de eleitores podiam votar nestas eleições, tendo a porta-voz do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE), Regina Matsinhe, assegurado à Lusa que se tratou de uma votação "ordeira e pacífica", embora apontando "incidências ao longo do dia".

Nas eleições autárquicas de 2018, a Frelimo venceu em 44 das 53 autarquias e a oposição em apenas nove, casos da Renamo, em oito, e o MDM, em uma.

