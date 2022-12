'Kikas' fez 10,60 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (5,33 e 5,27), ficando atrás do japonês Kanoa Igarashi (16,17) e do francês Kauli Vaast (11,03), e superando apenas o australiano Morgan Cibilic (9,67), e vai ter de voltar a tentar entrar na elite mundial durante a próxima temporada.

Na quinta-feira, o outro representante luso no quadro masculino, Vasco Ribeiro, tinha já sido eliminado, ao ser terceiro no segundo 'heat' da terceira ronda, com 13,04 pontos (8,77 e 4,27), atrás do australiano Ethan Ewing, com 17,27 (9,50 e 7,77), e do italiano Jesse Mendes, com 13,83 (8,00 e 5,83), enquanto o havaiano Ezekiel Lau foi último, com 11,50 (6,50 e 5,00).

Ainda em competição continua Teresa Bonvalot, que se qualificou para os quartos de final, mantendo as aspirações de entrar no circuito principal da WSL em 2023.

Na luta pelo acesso às meias-finais, a olímpica portuguesa vai defrontar as havaianas Bettylou Sakura Johnson e Zoe McDougall e a australiana India Robinson.

O período de espera do Haleiwa Challenger, a última etapa das 'Challenger Series', que dão apuramento para o circuito principal da WSL, decorre até 07 de dezembro na ilha de Oahu, no Havai, Estados Unidos.

