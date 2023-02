De acordo com a organização do festival, num comunicado hoje divulgado, "Jungle, em formato DJ 'set', Quantic, DJ Nobu, Freddie Gibbs, Bem Bohmer e Donato Dozzy são alguns dos nomes que os jardineiros podem já aguardar para a edição de 2023".

Na 8.ª edição, o Lisb-On Jardim Sonoro regressa ao Jardim Keil do Amaral, no Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa, mas no início do verão, em vez do final. Até 2022, o festival realizou-se sempre nos primeiros dias de setembro.

A lista de primeiras confirmações para a 8.ª edição do festival inclui ainda Maayan Nidam, Kaesar & Zoy, Cookin Soul, Tini & Solid Funk, Dyed Soundorom, Detroit in Effect, Kokeshi, Eric Cloutier, Valentino Mora, Maria Calapez & Francisca Urbano e La Gugga e Bali.

Os bilhetes estão à venda no site do festival, em www.lib-on.pt. Há passes de três dias, que custam 120 euros, passes de dois dias (30 de junho e 01 de julho/ 01 e 02 de julho), que custam 89 euros, e bilhetes diários, com um custo de 55 euros (30 de junho e 01 de julho) e 45 euros (02 de julho).

O Lisb-On Jardim Sonoro regressou no ano passado, após uma pausa de dois anos forçada pela pandemia da covid-19, num novo local: o Jardim Keil do Amaral. As primeiras seis edições tinham acontecido no Parque Eduardo VII.

No ano passado, atuaram no festival artistas como Kamaal Williams, Jeff Mills, Craig Richards & Nicholas Lutz, Mike Shannon & Dewalta, Surma, Sam The Kid, Pedro Tenreiro, Filipe Karlsson, Rui Maia & Rai, Yakuza, DVS1, Francesco Del Garda, Mary B & Luisa e Narciso.

