"Franz Ferdinand, Sharon Van Etten & The Attachment Theory, MJ Lenderman & The Wind, Jersey e Ana Frango Elétrico são os primeiros artistas a integrar o cartaz para a próxima edição do Vodafone Paredes de Coura", lê-se num comunicado hoje divulgado, no qual a promotora recorda que "a música regressa ao habitat natural da música entre os dias 13 e 16 de agosto de 2025".

O festival acontece, como habitualmente, na praia fluvial do Taboão, junto à vila minhota que dá nome ao festival.

Os passes para os quatro dias de festival já estão à venda e custam 130 euros.

O festival de Paredes de Coura aconteceu pela primeira vez em 1993 por iniciativa de um grupo de amigos, do qual faz parte o atual presidente da câmara de Paredes de Coura, que queria organizar um evento dedicado ao rock independente.

Este ano o cartaz incluiu artistas e bandas como André 3000, Killer Mike, L'Impératrice, Sampha, Cat Power, Girl in Red, IDLES, Glass Beams, Fontaines D.C., The Jesus and Mary Chain, Slowdive, Baxter Dury e Slow J.

