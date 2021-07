Há atualmente 7.236 pessoas internadas nos hospitais franceses, mais 28 do que na véspera, com 1.015 pacientes internados nos cuidados intensivos, mais 23 pessoas do que na quarta-feira.

A França continua a reconfinar regiões ultramarinas, com a ilha da Reunião a voltar a um confinamento parcial no fim de semana.

A Martinica anunciou na quarta-feira o regresso ao confinamento e o estado de urgência foi decretado na Guadalupe, Saint-Martin e Saint-Barthélemy.

Nas últimas 24 horas foram detetados 25.190 novos casos e morreram 27 pessoas devido ao vírus.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.190.383 mortos em todo o mundo, entre mais de 195,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

