A medida, à qual se associa o isolamento até 30 dias para os viajantes que tenham diagnóstico positivo para a infeção provocada pelo novo coronavírus, integra o projeto de lei do executivo para a renovação do estado de emergência, que está em vigor no país desde 24 de março.

"A quarentena de 14 dias é imposta a qualquer pessoa que entre no território - incluindo a Córsega e os departamentos e territórios ultramarinos - que não apresente sintomas, seja francesa ou estrangeira", afirmou o ministro da Saúde, Olivier Véran, em conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros.

Segundo Véran, aqueles que tiverem um diagnóstico positivo serão colocados em regime de isolamento em condições a serem organizadas pela administração e com base num parecer médico. O ministro esclareceu ainda que quem não concordar com o cumprimento destas regras será devolvido para o local de origem.

Apesar destas medidas de restrição para os viajantes, o ministro francês do Interior, Cristophe Castaner, assegurou que "não há um calendário" para a reabertura das fronteiras, quer dentro do espaço Schengen quer fora dele, assegurando apenas que a situação será discutida "a nível europeu" e terá um cariz "progressivo".

Por outro lado, o governo francês não definiu qualquer mecanismo juridicamente vinculativo para impor o isolamento das pessoas que estejam infetadas com o SARS-CoV-2 em França, tendo Olivier Véran sublinhado a aposta na "confiança" e na "responsabilidade" dos cidadãos franceses.

No entanto, está prevista neste projeto de lei -- que deve ser apresentado na segunda-feira no parlamento - a criação de ficheiros sobre os doentes com covid-19, a fim de permitir a localização das pessoas com quem possam ter estado em contacto e, assim, tentar evitar a criação de novos surtos e a propagação da doença.

A França é o quinto país mais afetado pela pandemia, contando com 24.594 mortos entre 167.346 casos da covid-19.

A nível global, segundo um balanço da agência France Presse, a pandemia de covid-19 já provocou quase 239.000 mortos e infetou mais de 3,3 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

