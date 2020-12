O número de novos casos diários no país foi de 14.064 nas últimas 24 horas, uma subida face aos números dos dois dias anteriores, tendo sido já confirmados 2.244.635 casos de covid-19 em França desde o início da pandemia.

Há atualmente 27.013 pessoas hospitalizadas devido ao vírus e 3.488 destes pacientes estão internados nos cuidados intensivos. O número de pessoas hospitalizadas e pessoas em estado grave continua a descer no país.

De forma a preparar a retoma da economia em 2021, o Governo francês avançou hoje que vai pagar 10 dias de férias a quem esteve em situação de desemprego parcial em 2020 devido à pandemia.

Estes dias de férias devem ser gozados entre 01 e 20 de janeiro, fazendo assim com que os trabalhadores gozem as férias sem as acumular para um período que se antevê de maior atividade e aliviando os patrões que as deveriam pagar por completo.

Alguns dos setores abrangidos por esta medida serão a restauração e a hotelaria.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 1.482.240 mortos resultantes de mais de 63,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

CYF // ANP

Lusa/Fim