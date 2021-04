Nas últimas 24 horas houve 43.505 novos casos de covid-19 em França, mais três mil novos casos detetados que na véspera.

Desde o início da pandemia, foram comprovados 5.149.834 através de teste PCR.

Ainda desde terça-feira morreram 297 pessoas devido ao vírus, aproximando-se assim o total de óbitos de 100 mil, com 99.777 mortes desde o início da contabilização dos mortos no país relacionados com o novo coronavírus.

Há atualmente 30.868 pessoas hospitalizadas devido ao vírus e 5.902 desses pacientes estão internadas nos cuidados intensivos, menos 50 do que na véspera.

As autoridades francesas anunciaram hoje que pretendem continuar a inocular a vacina Johnson & Johnson para todas as pessoas com mais de 55 anos, apesar das reticências dos Estados Unidos e outros países europeus.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.961.387 mortos no mundo, resultantes de mais de 137,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

