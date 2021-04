Macron falou hoje ao país e explicou que a partir de 05 de abril todas as creches e escolas vão fechar e que as férias da Páscoa vão ser antecipadas, sendo gozadas entre os dias 12 e 26 de abril.

No fim de abril as creches e escolas primárias vão reabrir, mas o ensino básico e secundário só reabre no início de maio.

