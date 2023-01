França e Alemanha vão reunir os dois governos nos 60 anos do Tratado do Eliseu

Os líderes francês, Emmanuel Macron, e alemão, Olaf Scholz, vão presidir hoje, em Paris, às comemorações do 60.º aniversário da assinatura do Tratado do Eliseu, que norteou o entendimento franco-alemão no processo da construção europeia.