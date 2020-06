As autoridades sanitárias francesas referiram que estão hospitalizados 9.693 pacientes infetados com o novo coronavírus, dos quais 701 estão nas unidades de cuidados intensivos, menos 26 do que na passada sexta-feira.

Nas últimas 24 horas foram detetados mais 142 novos casos, referiram as autoridades, que sublinharam que a maioria dos contágios continua a concentrar-se no norte e leste do país, bem como na região de Paris.

Nos territórios do ultramar francês, segundo os dados, nas últimas 24 horas foram registados 201 novos casos de contágio, com 33 infetados nos cuidados intensivos.

A Direção Geral da Saúde (DGS) francesa considerou "preocupante" a situação na Guiana (Francesa, no norte da costa Atlântica da América do Sul), onde o vírus "está ativamente a circular" na zona do litoral e em quase todas as cidades.

Os níveis de contágio superaram a barreira de alerta, o que levou as autoridades sanitárias francesas a reforçar a vigilância, com o envio de uma missão de três profissionais para coordenar a resposta dos serviços locais.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 468 mil mortos e infetou quase 9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

