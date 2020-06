Num comunicado, a Direção Geral da Saúde (DGS) francesa realçou que o total de pacientes hospitalizados baixou para menos de 10.000, com 7.276 contaminados nos cuidados intensivos, menos 27 do que no dia anterior, e um total de 9.970 pessoas internadas.

Do total de óbitos, dois em cada três registaram-se em hospitais (19.160 sobre os 29.617), indicou a DGS francesa, que não avançou com novos dados sobre a ocorrência de mortes em lares, só o fazendo na próxima terça-feira.

A situação na França metropolitana está especialmente sensível na Normandia (norte), onde a taxa de reprodução do vírus aumentou ao longo desta semana e que se situa atualmente em 1,6, que se explica, em parte, pelas maciças operações de testes junto da população e pela deteção de novos casos em Rouen e arredores.

As autoridades sanitárias, lê-se no comunicado, estão "particularmente atentas" à evolução da pandemia na Normandia, garantindo, porém, que a circulação do vírus está controlada.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 454 mil mortos e infetou mais de 8,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP

