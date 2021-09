O anúncio foi feito hoje pelo Presidente da República, Emmanuel Macron, através das redes sociais, num vídeo sobre a evolução da campanha vacinal em França. Mais de 47 milhões de pessoas já estão completamente imunizadas contra o vírus.

No entanto, a covid-19 continua a afetar o país, especialmente o regresso às aulas, havendo pelo menos 3.300 turmas enviadas para casa devido a casos de contagio com o coronavírus que provoca a covid-19.

Nestes casos, nas escolas pré-primária e primárias, a turma fica sem aulas durante sete dias, a partir do ensino básico, onde as crianças já têm mais de 12 anos, as crianças vacinadas que testem negativo podem voltar à escola, enquanto as outras ficam também sete dias em casa.

Nas últimas 24 horas foram detetados em França 7.373 novos casos de contágio e 92 pessoas morreram devido a covid-19.

Estão atualmente hospitalizadas 9.070 pessoas com covid-19 e 1.891 destes pacientes estão internados nas unidades de cuidados intensivos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.667.150 mortes em todo o mundo, entre mais de 226,96 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

CYF // ANP

Lusa/Fim