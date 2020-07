Segundo a entidade, "a situação epidemiológica foi marcada por um aumento no número de casos" esta quinta-feira, com um aumento de 26% dos casos esta semana. No total, a França confirmou 179.338 casos desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas foram registadas 10 mortes associadas à covid-19 em meio hospitalar, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 30.182. Do total de mortes, 19.666 foram registadas nos hospitais.

Os dados dos lares são agora atualizados semanalmente e a mais recente atualização, divulgada esta semana, revelou que foram registados desde o início da pandemia 10.516 mortos nestas estruturas. Estes números são continuamente revistos, contabilizando, por vezes, menos mortes do que inicialmente indicado.

Há 5.957 pessoas hospitalizadas no país devido à covid-19 e destes 436 pacientes encontram-se em unidades de cuidados intensivos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 627 mil mortos e infetou mais de 15,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

