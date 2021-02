Com uma prevalência de 36% da variante detetada no Reino Unido nos casos positivos em França, o ministro da Saúde, Olivier Véran, anunciou hoje que o período de isolamento para os casos confirmados no país passa de sete a 10 dias.

"Certos estudos científicos mostram a possibilidade que essas variantes sejam responsáveis por uma duração contagiosa mais longa que a covid clássica", referiu o ministro em conferência de imprensa.

Ainda segundo Véran, a França nunca saiu da segunda vaga, já que os números do país não baixam uma queda acentuada mesmo com um recolher obrigatório nacional entre as 18:00 e as 06:00.

Nas últimas 24 horas foram detetados 22.501 novos casos, elevando assim o total de números positivos desde o início da pandemia para 3.536.648. Ainda desde quarta-feira, morreram 271 pessoas, perfazendo um total de 83.393.

Há 3.394 pacientes nos cuidados intensivos em França, mais 44 do que na véspera e, no total, há atualmente 25.762 pessoas internadas devido à covid-19.

Alguns membros do Conselho Científico, órgão que aconselha o Presidente da República, Emmanuel Macron, indicaram hoje que os mais idosos se devem autoimpor um isolamento para terminar o confinamento geral.

No entanto, o ministro da Saúde disse hoje que tem de haver "solidariedade" entre as gerações e que esse tipo de isolamento é "muito discutível".

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.430.693 mortos no mundo, resultantes de mais de 109,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

