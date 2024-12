Fórum Cabo-verdiano pede investigação a denúncias de ilegalidades nas eleições autárquicas

O Fórum Cabo-verdiano da Sociedade Civil (Fórum CV) apelou hoje às autoridades para que investiguem as denúncias de ilegalidades relacionadas com as eleições autárquicas de domingo, dando como exemplo as queixas sobre compra de votos.