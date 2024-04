O curso é promovido pelo Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde em parceria com o Instituto Nacional da Administração de Portugal, com apoio financeiro da cooperação portuguesa através do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua.

Os responsáveis pela gestão de arquivo e pela transição digital em diversas entidades cabo-verdianas vão receber treino nas áreas de gestão documental, gestão de dados, transformação digital e proteção de dados.

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente, que presidiu hoje à abertura do curso, referiu que a formação está em linha com a aposta numa governação digital, tornando dados e processos "acessíveis a todo momento e em qualquer lado".

"Estamos a formar os nossos recursos humanos para que este processo de digitalização seja integralmente compreendido", sustentou.

Paulo Lourenço, embaixador de Portugal em Cabo Verde, apontou o projeto como exemplo do "compromisso da cooperação portuguesa para com um serviço público cabo-verdiano mais eficiente e moderno, em linha com as prioridades preconizadas pelo Governo" do arquipélago.

