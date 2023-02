Na estrada Izium-Bakhmut, na região de Kharkiv (leste da Ucrânia), a Lusa observou esta manhã várias colunas de veículos seguindo em direção à cidade ucraniana que o exército russo e mercenários da Wagner tentam tomar há vários meses.

Veículos militares como autocarros, mas também automóveis civis, transportam soldados em direção à frente. Algumas colunas eram compostas por cerca de 12 veículos, outras por mais de 16. Ao longo da estrada, a Lusa constatou que havia três colunas com estas dimensões a deslocarem-se e uma quarta a formar-se num cruzamento, também composta apenas por militares.

As colunas percorrem a estrada onde há pouco mais de um ano, entre março e abril, se travou a batalha pela defesa de Izium. Há 'carcaças' de tanques ao longo de toda a estrada, que tem uma extensão de mais de 45 quilómetros.

O envio de tropas para esta região poderá permitir o reforço das posições em Bakhmut, pressionadas pelas tropas russas e mercenários do Grupo Wagner.

A escalada em torno de Bakhmut surge quando se marca o primeiro aniversário da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022.

A liderança militar ucraniana tem-se declarado empenhada em impedir que Bakhmut caia em controlo das forças russas, mas caso a defesa da cidade se torne impossível as forças ali destacadas poderão ser enviadas para as cidades de Kramatorsk e Sloviansk, a 55 e 45 quilómetros de distância, respetivamente, assim como Chasiv Yar, onde a Lusa constatou na terça-feira que está a ser montada uma linha de defesa em toda a cidade, e que está muito próxima da frente de combate.

Conforme observou a Lusa, de sul para norte do Donbass sob controlo ucraniano também estão a deslocar-se colunas militares, no sentido de Kramatorsk, Sloviansk e Bakhmut.

Segundo a última atualização do Instituto de Estudos da Guerra (ISW) norte-americano, os combates no Dobnass prosseguiram de forma intensa no último dia, com as forças russas a realizar ataques terrestres limitados nas proximidades das localidades de Svatove e Kreminna.

O Estado-Maior ucraniano informou em 21 de fevereiro que as forças ucranianas repeliram ataques terrestres russos perto de Hryanykivka e Masiutivka (ambos a noroeste de Svatove).

Analistas militares russos citados pelo ISW indicam que as forças russas conduziram um ataque terrestre em Shyplivka (8 quilómetros ao sul de Kreminna) e ganharam posições na área da floresta de Serebrianska (sudoeste de Kreminna), além de terem atacado Makiivka (noroeste de Kreminna), Terny (oeste de Kreminna) e Bilohorivka (sul).

As forças ucranianas conduziram contra-ataques limitados a noroeste de Svatove e perto de Kreminna em 21 de fevereiro, ainda segundo o ISW, que cita fontes russas indicando que as forças russas repeliram um contra-ataque ucraniano perto de Hryanykivka e que os ucranianos conduziram um contra-ataque na área da floresta de Serebrianska perto de Shyplivka (9 quilómetros a sudeste de Kreminna), fazendo avanços marginais.

